مصر وتركيا تبحثان إحداث نقلة تعاون نوعية في مجالات الطاقة والتعدين

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، سبل إحداث نقلة تعاون نوعية بمجالات الطاقة والتعدين وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذرية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين بأن هذا اللقاء جاء استكمالاً للمباحثات التي جرت بين الوزيرين في إسطنبول خلال شهر أبريل الماضي.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز الشراكة بين مصر وتركيا في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها قطاع التعدين المصري.

وأكد الوزيران أهمية الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بقطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة والقطاع الخاص في البلدين.

وبحث الجانبان كذلك فرص توسيع الاستثمارات التركية في قطاع التعدين المصري خاصة في ضوء بدء شركة ( OZ Mining ) التركية دراسة فرص التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم خطط التطوير وزيادة الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، والبناء على ما تمتلكه مصر وتركيا من مقومات استراتيجية وبنية تحتية وموقع جغرافي متميز، بما يدعم جهود تحقيق أمن الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وفي ختام اللقاء .. وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى نظيره التركي وإلى شركات التعدين التركية للمشاركة في النسخة الاستثنائية الموسعة من منتدى مصر للتعدين، المقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها قطاع التعدين المصري.

شارك في المباحثات من الوفد المصري المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثروة المعدنية.