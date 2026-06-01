توك شو

ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا

حلقة نارية استطاعت جذب الجميع من عشاق الفن المصري والتمثيل، وخاصة هؤلاء المتابعين بقوة للنجمة المتألقة مي عز الدين والتي تسحر القلوب بطلتها وظهورها برقة غير عادية، والتي ظهرت مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، للمرة الأولى منذ زمن بعيد.
 

النجمة الساحرة مي عز الدين، تحدثت في اللقاء التليفزيوني عن حياتها الشخصية وكشفت تفاصيل لأول مرة عن أزمات لم تعلن عنها وخاصة بعد وفاة والدتها وكيف تخطتها ومن وقف بجوارها في الاوقات الصعبة.

مي عز الدين

البرنسيسة كما كان يصفها الفنان تامر حسني، ذهبت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، لكشف تفاصيل مشوقة بشأن بداية قصة حبها واعتراف زوجها لها بالحب لأول مرة.

مين اللي قال للتاني بحبك الأول

وردًا على سؤال: "مين اللي قال للتاني بحبك الأول؟"، أوضحت مي عز الدين، أن زوجها هو من بادر بالاعتراف، وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في بداية فترة تعارفهما.

الخوف من التسرع وقرار اللحظة

وأشارت مي إلى أن هذا الاعتراف السريع وضعها في حالة من الحيرة والتردد، إذ شعرت بالخوف من سرعة تطور العلاقة وتدفق المشاعر، وخشيت أن تتخذ قرارًا متسرعًا أو خاطئًا.

وقالت: "كنت سرحانة وخايفة.. خايفة من السرعة وخايفة أكون باخد قرار غلط"، واصفةً تلك اللحظة بأنها جعلتها في "مود تاني" يختلف عن طبيعتها التي تميل إلى الحذر والتأني.

مي عز الدين


وتابعت الفنانة مي عز الدين: "زوجي بعد ربنا هو اللي قدر يهتم بيا صح بعد وفاة والدتي عوضني وحسيت أن في ناس.. امي كانت تدير حياتي صح وكويس.. وبعد وفاتها تعبت اوي في الحته دي.. والعلاقة معاها كانت صداقة.. وأمي كانت طفلة وكنا بنتخانق زي الأطفال وبدبدب رجلي في الأرض".

وأوضحت مي عز الدين أن: "أمي حالتها كانت صعبة وآخر عامين في حياتها بدأنا رحلة الكلى وتعبت جامد.. عملت لها وحدة غسيل كلى في البيت.. والناس اللي بتحب الحياة أوي بتبقى مش عايزة تعيش كده وماكانتش عارفة تاكل ولا تشرب وماكانتش مبسوطة".

وأكملت: "أمي أخدتني على خوانة وكانت كويسة وماتت بشكل فجأة.. وقلبها توقف ورجع على كومة ووقتها كنت برا في مسرحية ورجعت بسرعة".

كشفت الفنانة مي عز الدين، دور الفنان تامر حسني في أزماتها الأخيرة، وخاصة مع “وفاة والدتها” و"تعرضها للتسمم"، مشيرة إلى أن له مواقف كثيرة إيجابية معها موضحة: "تامر حسني هو اللي قام بمراسم وفاة والدتي.. وفي آخر أزمة صحية ليا؛ تامر حسني جالي على طول.. حياتي مش بتتصور ومش بتطلع على السوشال ميديا.. وتامر حسني عرف أزمتي الصحية من السوشال ميديا".

وأشارت مي عز الدين، إلى أنها لا تحب نشر تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لافتة إلى أنها تحب الخصوصية.

الأزمة الصحية للفنانة الرقيقة

وتحدثت الفنانة مي عز الدين، عن تعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من التسمم وخضعت لعملية جراحية، "فيروس جالي في المعدة ووصلت لحالة تسمم.. وعملت عملية بالمنظار وتم شفط الصديد من المعدة.. وشلت كمان الزائدة وربنا كريم وبيحبني وكنت بروح وعدت على خير ورجعت تاني احسن".

وتابعت مي عز الدين: "دخلت العناية المركزة وكانت فترة صعبة و ربنا كان معايا وعدت على خير وطلعت منها احسن من الاول".
 

