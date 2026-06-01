بدء أولى رحلات عودة الحج السياحي البري بـ4 حافلات

وصلت، منذ قليل، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البري، ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نوبيع بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة، عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن أولى الرحلات شملت 4 حافلات سياحية تقل 123 حاجاً، قادمين من مكة المكرمة.

130 حافلة حجاج سياحية

وأضافت أن خطة العودة تشمل جميع حجاج السياحة القادمين براً بإجمالي 5700 حاج، يستقلون أكثر من 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول آخر أفواج العودة إلى مصر يوم 8 يونيو الجاري.

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العودة على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.

وأكدت أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.

كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.