بعثة الحج المصرية تفوز بالدرع الفضية في جائزة «لبيتم»

نجح مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، والذي يضم "حج القرعة - حج الجمعيات الأهلية - الحج السياحي"، في الفوز بالدرع الفضية لجائزة «لبيتم» للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضمن فئة مكاتب شئون الحج، وذلك تقديرًا لما قدَمته البعثات المصرية الثلاث من خدمات متميزة أسهمت في تيسير أداء المناسك وإثراء تجربة الحجاج، بما يحقق أعلى مستويات الرضا والجودة.

وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، في هذا الإنجاز من خلال تنظيم المؤسسة لموسم الحج لـ12.475 حاجا وحاجة هذا الموسم من إجمالي حجاج مصر، وتقديم مستوى متميز من الخدمات من خلال ثلاثة برامج تم تنظيمها خلال هذا الموسم.

وأعرب أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، عن تقديره لتحقيق مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية هذا المركز من بين البعثات المختلفة المنظمة لموسم الحج، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة إعداد وتنظيم جيد لهذا الموسم، فضلا عن التنسيق بين البعثات المصرية الثلاث من جانب، وكذلك التنسيق والتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جانب آخر الذين عملوا على تيسير جميع الأمور من أجل تقديم موسم متميز، وهو ما كلل في النهاية بتحقيق مصر هذا المركز المتميز في جائزة «لبيتم» للتميز في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعمل على الإعداد المبكر لموسم الحج، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة أولا بأول، وهو الأمر الذي يكون له بالغ الأثر الإيجابي على حجاج الجمعيات الأهلية، والثقة الكبيرة التي يحظي بها بين مختلف البعثات، مشددا على أن جميع أفراد البعثة والمشرفين والمشرفات والوعاظ والواعظات يعملون جميعا من أجل هدف واحد وهو تيسير الأمر على الحجاج كي يؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر، وحتي يعودوا إلى أرض الوطن بسلام.

وأشار عبد الموجود إلى أن الوزارة نظمت هذا الموسم ثلاثة برامج مختلفة، وجميعها متميزة، فضلا عن المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل مع البعثات المصرية والجانب السعودي، موضحا أن تحقيق هذا المركز يزيد من المسئولية على عاتق الوزارة للاستمرار في تقديم المستوى المتميز من الخدمات في كافة الأمور المتعلقة لكي تحافظ على الثقة الكبيرة التي يضعها الحجاج فيها.

وتوجه رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء أحمد عيدة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، ورئيس بعثة الحج الرسمية، على جميع الجهود المقدمة في قيادة بعثة الحج الرسمية، والتعاون والتنسيق بين كافة البعثات المصرية التي كانت تعمل من أجل هدف واحد وهو التيسير على الحجاج المصريين لكي يودوا المناسك في سهولة ويسر، وكذلك الشكر لسامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري على الجهود والتنسيق والتعاون فيما بين البعثات الثلاث.

جدير بالذكر أن جائزة "لبيتم" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات والارتقاء بجودة الأداء بما يعزز تجربة ضيف الرحمن، حيث تضم الجائزة اثنتي عشرة فئة من بينها فئة مكاتب شئون الحج.