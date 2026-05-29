كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

حذر خبراء التغذية من بعض طرق طهي اللحوم الشائعة خلال عيد الأضحى، مؤكدين أن طريقة الطهي تؤثر بشكل مباشر على القيمة الغذائية للحوم وصحة الجسم، خاصة لمرضى القلب والضغط والكوليسترول.

وأوضح الخبراء أن من أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم الطهي داخل الفرن مع إضافة خضروات مثل البقدونس والكرفس والجزر، لأنها تساعد على امتصاص جزء من الدهون الموجودة في اللحم، كما أن حرارة الفرن المرتفعة تساعد في القضاء على الميكروبات، خاصة في اللحوم الضاني.

وأشاروا إلى أن استخدام الكيس الحراري يعد من الطرق الصحية المناسبة، إلى جانب السلق الصحي الذي يعتمد على تشويح اللحم أولًا دون إضافة دهون خارجية حتى يتغير لونه، ثم طهيه مع كمية قليلة من الماء والخضروات مثل الجزر والكرفس والبصل والكرات، مع إضافة الماء تدريجيًا أثناء التسوية للحفاظ على القيمة الغذائية للحوم.

وفي المقابل، حذروا من القلي، باعتباره من أكثر طرق الطهي ضررًا على الصحة، بسبب ارتباطه بزيادة مخاطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين، فضلًا عن احتمالية التسبب في جلطات ومشكلات صحية خطيرة.

كما لفتوا إلى مخاطر الشوي المباشر على الفحم، خاصة عند ملامسة اللحم للفحم أو للأسياخ المعدنية غير النظيفة أو التي تحتوي على صدأ، ما قد يؤدي إلى تفاعلات ضارة وتلوث الطعام ببكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي.

وأضافوا أن الإفراط في تناول المشويات قد يسبب أضرارًا صحية، لذلك يُفضّل عدم الإكثار منها، خاصة لمرضى الكبد والكلى، بسبب المركبات والغازات التي تتكون أثناء عملية الشواء وفقدان الدهون الطبيعية من اللحم.

ونصح الخبراء بشرب كوب من الشاي الأخضر دون سكر بعد تناول اللحوم بساعتين، مع الاعتماد على السلطة الخضراء كطبق أساسي بجانب اللحوم، مثل الجرجير والخس والجزر والبقدونس والفلفل الأخضر، مع تجنب تناول النشويات في نفس الوجبة.

كما أوصوا بتناول الفواكه الغنية بالألياف خلال المساء، مثل التفاح والأناناس والخوخ والبرتقال، للمساعدة في تحسين الهضم وتنقية الجسم.