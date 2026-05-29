اذا كنتي تودين تقديم الممبار بشكل مختلف نقدم اليكي طريقة عمل الممبار البوبس المقرمش

المكونات

1 كيلو ممبار منظف جيدًا

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 طماطم مبشورة

كوب بقدونس وشبت وكزبرة خضراء مفرومين

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة

رشة شطة حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة التحضير

1. في بولة كبيرة اخلطي الأرز مع البصل والطماطم والخضرة والصلصة والتوابل جيدًا.

2. احشي الممبار بخفة حتى لا ينفجر أثناء التسوية، ثم اقطعيه حلقات صغيرة بحجم “البوبس”.

3. اسلقي قطع الممبار في ماء مغلي مع ورق لورا وحبهان لمدة 30–40 دقيقة حتى ينضج.

4. اتركيه يبرد قليلًا ثم جففيه جيدًا.

5. سخني الزيت واقلي قطع الممبار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة جدًا.

للتقديم

قدميه مع دبس الرمان أو الطحينة أو صوص حار.

يمكن إضافة رشة سمسم أو بقدونس مفروم بعد القلي لإطلالة مختلفة.

أسرار نجاح الممبار البوبس

عدم حشو الممبار زيادة عن اللازم.

تجفيفه قبل القلي يعطي قرمشة أفضل.

القلي على نار متوسطة يحافظ على القرمشة دون احتراق.