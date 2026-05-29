قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
52.13 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار في السوق الرسمية
التليفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية في بوشهر
كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات
وول ستريت جورنال: تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله
إبراهيم حسن: لا توجد أي حسابات شخصية في اختيارات منتخب مصر
إيران: انفجار في محافظة بوشهر.. والدفاع الجوي يواجه طائرات معادية
الجيش الإيراني.. أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الممبار البوبس المقرمش

الممبار بوبس
الممبار بوبس
ريهام قدري

اذا كنتي تودين تقديم الممبار  بشكل مختلف نقدم اليكي طريقة عمل الممبار البوبس المقرمش

المكونات

1 كيلو ممبار منظف جيدًا

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 طماطم مبشورة

كوب بقدونس وشبت وكزبرة خضراء مفرومين

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة

رشة شطة حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة التحضير

1. في بولة كبيرة اخلطي الأرز مع البصل والطماطم والخضرة والصلصة والتوابل جيدًا.

2. احشي الممبار بخفة حتى لا ينفجر أثناء التسوية، ثم اقطعيه حلقات صغيرة بحجم “البوبس”.

3. اسلقي قطع الممبار في ماء مغلي مع ورق لورا وحبهان لمدة 30–40 دقيقة حتى ينضج.

4. اتركيه يبرد قليلًا ثم جففيه جيدًا.

5. سخني الزيت واقلي قطع الممبار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة جدًا.

للتقديم

قدميه مع دبس الرمان أو الطحينة أو صوص حار.

يمكن إضافة رشة سمسم أو بقدونس مفروم بعد القلي لإطلالة مختلفة.

أسرار نجاح الممبار البوبس

عدم حشو الممبار زيادة عن اللازم.

تجفيفه قبل القلي يعطي قرمشة أفضل.

القلي على نار متوسطة يحافظ على القرمشة دون احتراق.

ممبار يوبس بوبس ممبار بوبس ممبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

ترشيحاتنا

المحافظ يتابع مستوى الخدمات بشاطئ بورسعيد والكورنيش ويوجه بتكثيف أعمال النظافة

فعاليات اليوم الثاني لعيد الأضحى في بورسعيد.. 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم التمريض

الحاجة ايناس

وفاة حفيدة المجاهد البدوي مسعود القاسمي صاحب العملية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد