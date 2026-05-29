4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

تشهد الخدمات المصرفية الرقمية، توسعا سريعا مع طرح البنك الأهلي المصري خدمة «كاش أواي» كأحد أبرز البدائل الحديثة لماكينات الصراف الآلي ATM، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية وزحام العطلات مثل عيد الأضحى، إذ تتزايد الحاجة لحلول سريعة للحصول على النقد دون زيارة الفروع أو الاعتماد على ماكينات ATM.

هل تحل خدمة كاش اواي مكان الـATM

كاش اواي، هي خدمة مبتكرة تتيح لعملاء البنك الأهلي (وحاملي بطاقات البنوك الأخرى المحلية) سحب النقود مباشرة من نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتواجدة داخل مجموعة كبيرة من المتاجر، السوبر ماركت، ومحطات الوقود المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تأتي خدمة كاش اواي كحل عملي يتيح سحب الأموال مباشرة عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية «POS» داخل السوبر ماركت ومحطات الوقود والمتاجر المتعاقدة، لتتحول هذه المنافذ إلى نقاط سحب نقدي سهلة وسريعة.

وتتوفر الخدمة لحاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، سواء الصادرة من البنك الأهلي أو من البنوك المحلية الأخرى، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وبدون رسوم إضافية.

خطوات استخدام خدمة «كاش أواي»

– تمرير البطاقة البنكية على ماكينة POS.

– إدخال الرقم السري.

– تحديد المبلغ المطلوب.

– استلام النقود فورًا.

يستعرض «المصري لايت» أبرز الطرق الأخرى للحصول على الأموال أو إتمام عمليات الدفع دون الحاجة إلى ماكينات الصراف الآلي

إنستا باي.. التحويل الفوري بديل الكاش

تطبيق «إنستا باي» من أبرز أدوات التحويل الفوري بين الحسابات البنكية، ويتيح استقبال الأموال بشكل لحظي داخل الحساب، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة أمواله أو سحبها لاحقًا عبر القنوات البنكية المختلفة.

المحافظ الإلكترونية.. الفلوس في الموبايل

أصبحت المحافظ الإلكترونية مثل «فودافون كاش» و«أورنج كاش» و«اتصالات كاش» من أكثر الوسائل انتشارًا، إذ تتيح استقبال الأموال مباشرة، ثم استخدامها في الدفع داخل المتاجر أو إجراء التحويلات السريعة أو السحب عبر الوكلاء المنتشرين في مختلف المناطق.

الدفع بالبطاقات.. استغناء تدريجي عن النقد

توفر البطاقات البنكية إمكانية الدفع المباشر داخل المحلات التجارية والمولات والسوبر ماركت، بالإضافة إلى الشراء عبر الإنترنت.

ومع انتشار تقنيات الدفع اللاتلامسي أصبحت المعاملات أسرع وأسهل دون الحاجة لاستخدام النقد في كثير من المواقف.

السحب طبقا للحدود القصوى

تخضع عملية السحب للحدود القصوى والمحددات التي يضعها البنك المركزي المصري لكل بطاقة، كما يُنصح دائماً بالتأكد من المتاجر المشاركة والتي تحمل شعار الخدمة أو الاستفسار من الكاشير قبل البدء في المعاملة.

و​تأتي خدمة «كاش أواي» كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي وتخفيف الضغط على البنية التحتية لماكينات الصراف الآلي، لتقدم للمواطن تجربة بنكية مرنة تضمن له الاستمتاع بإجازته دون القلق من نقص الكاش.