«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد

​مع حلول العطلات الرسمية والأعياد، يتكرر السيناريو المعتاد الذي يؤرق الكثيرين: طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو نفاد النقدية منها نتيجة الإقبال الشديد. 

ولمواجهة هذه المشكلة وتقديم حلول رقمية وعملية تيسر حياة المواطنين، يقدم البنك الأهلي المصري خدمة «كاش أواي» (Cash Away)، والتي تمثل البديل الأسرع والأسهل للحصول على الكاش دون الحاجة للبحث عن ماكينة صراف آلي.

و​في هذا التقرير، نستعرض كل ما تريد معرفته عن هذه الخدمة وكيف تحول رحلة تسوقك العادية إلى وسيلة لسحب أموالك بمرونة تامة.

​ما هي خدمة «كاش أواي»؟

و​هي خدمة مبتكرة تتيح لعملاء البنك الأهلي (وحاملي بطاقات البنوك الأخرى المحلية) سحب النقود مباشرة من نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتواجدة داخل مجموعة كبيرة من المتاجر، السوبر ماركت، ومحطات الوقود المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ف​ببساطة، يمكنك الشراء وسحب الكاش في خطوة واحدة ومن نفس المكان.

​كيف تستفيد من الخدمة؟ (خطوات السحب)

​العملية لا تستغرق أكثر من دقيقة وتتم بأمان تام عبر الخطوات التالية:

  1. ​توجه إلى أي متجر أو محطة وقود تتيح خدمة «كاش أواي» (مثل هايبر ماركت شهير أو محطات وقود كبرى).
  2. ​اطلب من موظف الكاشير رغبتك في سحب مبلغ نقدي باستخدام بطاقتك البنكية.
  3. ​يقوم الموظف بإدخال البطاقة في ماكينة الـ POS وتحديد المبلغ المطلوب.
  4. ​تقوم بكتابة الرقم السري الخاص ببطاقتك (PIN Code) لتأمين المعاملة.
  5. ​يسلمك الموظف المبلغ النقدي فوراً مع إيصال يثبت تفاصيل العملية.

​مميزات تجعل «كاش أواي» خيارك الأول في الإجازات

​وداعاً للطوابير ونفاد النقدية: لن تضطر للانتظار في الزحام أو التنقل بين الماكينات بحثاً عن واحدة ممتلئة بالنقود خلال مواسم الأعياد.

​تغطية جغرافية واسعة: تتواجد الخدمة في آلاف المنافذ والمتاجر التي تفتح أبوابها لساعات متأخرة، مما يوفر لك نقاط سحب قريبة أينما كنت (خاصة في المدن الساحلية وأماكن المصايف).

​الأمان والسرعة: تتم المعاملة تحت إشرافك وبتأمين كامل عبر الرقم السري الخاص بك، وبنفس سرعة عملية الشراء العادية.

​دعم مختلف البطاقات: الخدمة لا تقتصر على بطاقات البنك الأهلي فقط، بل تدعم كافة بطاقات الخصم المباشر (Debit Cards) والبطاقات مسبوعة الدفع (Prepaid Cards) المصدرة من البنوك المحلية.

السحب طبقا للحدود القصوى

وتخضع عملية السحب للحدود القصوى والمحددات التي يضعها البنك المركزي المصري لكل بطاقة، كما يُنصح دائماً بالتأكد من المتاجر المشاركة والتي تحمل شعار الخدمة أو الاستفسار من الكاشير قبل البدء في المعاملة.

و​تأتي خدمة «كاش أواي» كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي وتخفيف الضغط على البنية التحتية لماكينات الصراف الآلي، لتقدم للمواطن تجربة بنكية مرنة تضمن له الاستمتاع بإجازته دون القلق من نقص الكاش.

