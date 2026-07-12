إيران تغلق مضيق هرمز بعد إطلاق طلقة تحذيرية على سفينة

أعلن الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، أن الحرس الثوري الإيراني أغلق مضيق هرمز بعد إطلاق طلقة تحذيرية على سفينة حاولت استخدام طريق غير مصرح به لعبور الممر المائي، وفق ما ذكرت شبكة CNN الإخبارية.

في بيان نشرته وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ندد الحرس الثوري بما وصفه بـ"التدخل الخارجي من قوى أجنبية" المتمثل في عدة سفن تحاول عبور المضيق عبر "طرق غير مصرح بها".

وأشار البيان تحديداً إلى حادثة وقعت مؤخراً أطلق فيها الحرس الثوري طلقات تحذيرية على إحدى هذه السفن.

وجاء في البيان: "نظراً للوضع الحرج الناجم عن هذا التدخل غير القانوني من قبل جهات خارجية، سيتم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى يتوقف التدخل الإقليمي من جانب الولايات المتحدة. ولن يُسمح لأي سفينة أو مركبة بحرية بالمرور".

وكان قد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان محادثات الهدنة حتى مع شن الولايات المتحدة ضربات رغم وقف إطلاق النار.