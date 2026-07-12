بينهما خريجة برنامج «المرأة تقود».. محافظ بني سويف ينعى طبيبتين بيطريتين توفيتا في حادث أليم | صور

نعى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى، الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة أحمد محمد عويس، الشهيرة بـالدكتورة أميرة الكومي، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة الواسطى البيطرية، وخريجة الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود" التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة ولاء أحمد عاشور، الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان بمحافظة بني سويف، واللتين وافتهما المنية اليوم السبت إثر حادث أليم.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان رسمي، خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرتي الفقيدتين، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما وأهلهما الصبر والسلوان.

واختتم البيان بالدعاء للفقيدتين، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون".