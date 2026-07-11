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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. تحرير 344 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية خلال حملات مكثفة

تموين بني سويف
تموين بني سويف
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،برئاسة المهندس محمد محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 4 إلى 10 يوليو الجاري ،عن تحرير 344 محضرًا، شملت: 227 مخالفة للمخابز البلدية، و18 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 25 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 22 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار،و21 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
 

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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