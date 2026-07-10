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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخالفات بمستودعات البوتاجاز وسحب 9 عينات بترولية بمحافظة بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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شنت إدارة التجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ ​تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية وضمان انتظام العمل بالمواد البترولية.

​وتمكنت الحملة من سحب 9 عينات من المواد البترولية لإرسالها إلى المعامل المختصة؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وحمايتها من التلاعب أو الخلط.

كما  تم ​ضبط 3 مخالفات لعدم تنفيذ المستهدف الخاص بحصة المستودع. و​ضبط مخالفتين 2 لغلق مستودعات بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، مما يعد تعطيلًا لمصالح المواطنين.

وشهدت الحملة ​فحص الشكاوى، عبر التحقيق في مخالفتين بشأن علامات تجارية، وذلك في إطار جهود المديرية لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية.

​وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، مشددة على استمرار الحملات لردع أي تلاعب بحقوق المواطنين أو الحصص المقررة للمحافظة.

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