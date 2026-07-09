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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات قافلة طبية بقرية الهرم

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
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تفقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، فعاليات القافلة الطبية التي نُظمت بمركز تنمية المهارات التراثية والحرفية التابع لهيئة تنمية الصعيد بعزبة أبو النور بقرية الهرم مركز الواسطى، والتي نفذتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد وبإشراف من مديرية الصحة والسكان ببني سويف تحت شعار "نطمن عليك"،وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بدعم المبادرات الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واطمأن نائب المحافظ، خلال جولته، على انتظام سير العمل بالقافلة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحرص على متابعة إجراءات استقبال المترددين وآليات توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية والتيسير على المواطنين لضمان حصولهم على خدمة طبية متميزة، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة من هيئة تنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يجسد تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لخدمة أبناء المحافظة.

شملت القافلة تخصصات الباطنة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأطفال، والجلدية، والنساء والتوليد، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الصحية للأهالي، وتخفيف الأعباء عنهم، مع توفير الخدمات العلاجية اللازمة في مختلف التخصصات.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الصحية والقوافل العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المختلفة يمثل نموذجًا ناجحًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرة المحافظة لتنمية وتطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور بمركز الواسطى، والتي تستهدف إنشاء نموذج تنموي متكامل قابل للتطبيق في قرى أخرى، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة في مجالات محو الأمية، والتمكين الاقتصادي، ودعم العمل الحر، وتحسين جودة الحياة، مع الاستفادة من الميزة التنافسية لقرب القرية من منطقة هرم ميدوم، بما يسهم في تحويلها إلى قرية تراثية وحرفية وسياحية.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة: من هيئة تنمية الصعيد د. مازن شفوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، د.هبة محمود مدير مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية والحرفية، ومن تنسيقية شباب الأحزاب النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ، النائب حسام خليل عضو مجلس النواب،د.هاجر سعدالدين، د.محمد خالد أبو طيرة، د.قياتي عاشور، د. إيهاب نبيل، د.إيمان طلعت، د. مصطفى زيدان، د. نادر مصطفى،الأستاذ علي يوسف رئيس مركز الواسطى، ، ومن الصحة: الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة دمحمد نفادي مدير الإدارة الصحية، د.هبة حسن مدير مستشفى الواسطى، بجانب د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
 

بني سويف الواسطي محافظ بني سويف

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