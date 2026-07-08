5087 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، والمستشار مصطفى صادق مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعمرو محمود مدير الأملاك، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، ورؤساء المدن، وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام.

استعراض مؤشرات الأداء وملفات التقنين

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، إلى جانب عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التعاقدي.

5087 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

وبلغ إجمالي العقود 5087 عقدًا، ما بين عقود مبانٍ وزراعة، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.