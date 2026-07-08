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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يشهد معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، معرض مشروعات التخرج المتميزة لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعام الجامعي 2026/2025.

وذلك بحضور الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد قايد عميد الكلية، والدكتور احمد عثمان مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بني سويف بالقريه الذكيه ، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب. 

ويأتي المعرض في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار والإبداع وتشجيع الطلاب على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التحول الرقمي.

وأكد الدكتور طارق علي، أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التطبيقية التي تعكس قدرات الطلاب على توظيف العلوم الحديثة، مشيرًا إلى أن مشروعات التخرج تمثل ثمرة سنوات الدراسة والتدريب، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل وريادة الأعمال، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقد استمع رئيس الجامعة إلى شرح من الطلاب حول مشروعاتهم، والتي تنوعت في مجالات تكنولوجيا التعليم، والرعايه الصحيه والخدمات الطبيه، والسياحه والتراث الثقافي، والامن والسلامه العامه، وتطبيقات ذوي الهمم، اداره وتخطيط موارد المؤسسات، مشيدًا بالمستوى العلمي والفني للمشروعات، وما تضمنته من أفكار إبداعية قابلة للتطبيق تسهم في خدمة مختلف القطاعات. حيث أشاد بمستوي المشروعات وما تضمه من أفكار ابداعية وتطبيقات ذكية استخدمها الطلاب تؤكد ما تضمه الكلية من كفاءات اكاديمية وطلابية.

ومن جانبه، وجه الدكتور حمادة محمد الشكر لرئيس الجامعة لاهتمامه الشديد بحضور مثل هذه المعارض لترويج الأفكار التطبيقية لمشروعات تخرج الطلاب مؤكدا حرص إدارة الجامعة علي دعم المشروعات التي تأتي بمردود خدمي تنفيذي يعود بالنفع علي الجامعة والمجتمع ككل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد قايد، أن المعرض يعكس حرص الكلية على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإبراز مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار، مؤكدًا أن الكلية مستمرة في دعم الطلاب وتأهيلهم بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

وفي ختام المعرض ، تم تكريم كلا من الدكتور طارق علي، والدكتور حمادة محمد، وإهدائهما درع الكلية تقديرًا لجهودهما المبذولة، كما تم تكريم مشروعات التخرج المتميزة والتي بلغ عددها 13 مشروع .

بني سويف جامعة بني سويف حاسبات بني سويف

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