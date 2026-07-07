بني سويف.. حملة للتوعية بمخاطر الإدمان

تواصلت فعاليات الحملة التي ينفذها الصندوق للتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان تحت شعار " أنت أقوى من المُخدرات" في محافظة بني سويف، وذلك بحضور علاء شحاته منسق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ببني سويف ومتطوعي الصندوق.

وذلك في إطار التعاون بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حيث يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة" التي تشتمل عددا من الجهات والمصالح الحكومية والميادين والمواقف وأماكن التجمعات، والتي بدأت أمس الاثنين بمديريتي الشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية، وتواصلت اليوم بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وتستمر حتى منتصف يوليو الجاري، وتشمل (التضامن، الصحة، التنظيم والإدارة، الإسكان، الطرق والنقل، الطب البيطري، الزراعة، المساحة، الأوقاف، المالية، الموارد المائية والري).

وأوضح منسق الصندوق ببني سويف، أن هذه الحملة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز_ تأتي انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحافظة بني سويف، وفي إطار جهود الدولة المستمرة لحماية جميع فئات المجتمع من خطر الوقوع في براثن تعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث تشهد المحافظة حراكاً توعوياً وميدانياً مكثفاً لتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان (2024/2028).



وتأتي تلك الأنشطة تفعيلاً للاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء حائط صد مجتمعي لحماية الشباب والأسرة المصرية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتوفير بيئة آمنة وخالية من الإدمان، وذلك من خلال تنفيذ فعاليات لتكثيف برامج التوعية بكافة مؤسسات الدولة بالمحافظة وكافة المديريات مع تسليط الضوء على الخدمات المجانية والسرية التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن (16023)، بجانب دعم برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للمتعافين لضمان دمجهم بفعالية في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة جرى تنفيذها في الفترة من 23 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الجاري، واستهدفت عددا من المصالح والجهات الحكومية والميادين والمرافق العامة شملت (ديوان عام المحافظة، وإدارة الأملاك، ودواوين عموم الوحدات المحلية لمراكز ومدن: بني سويف، ناصر والواسطى، بجانب مجمع مواقف محي الدين وعدلي منصور، وتمتد لتشمل باقى دواوين الوحدات المحلية لمراكز ومدن: ببا، الفشن، سمسطا واهناسيا).