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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمريض بني سويف تطلق مؤتمرها الدولي الثالث حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"

تمريض بني سويف
تمريض بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

​تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض بعنوان "التمريض في حقبة الذكاء الاصطناعي: الابتكار والتكنولوجيا وممارسة الرعاية التمريضية"، وجاءت الفعالية بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن عميد كلية التمريض.

وبحضور الدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة الأهلية لشئون التوظيف والابتكار وعضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتور زين العابدين آدم مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة سهير بدر الدين رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس اللجنة السابق، إلى جانب نخبة من عمداء الكليات، ووكلاء ورؤساء الأقسام، وممثلي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية الكبرى كـ "مستشفى بهية" و"مجموعة كليوباترا"، وجمعية القلب الأمريكية، حيث هدف المؤتمر إلى استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الرعاية التمريضية وتوظيف الابتكار في التعليم والممارسة العملية لتقليل المخاطر الصحية وتوفير رعاية مخصصة.

​وأوضح رئيس الجامعة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو خيالاً علمياً، بل أصبح واقعاً ملموساً يغير قواعد اللعبة في القطاع الطبي، حيث يساهم بقوة في دعم القرارات السريرية، ومراقبة المرضى عن بُعد بدقة متناهية، وتقليل الأخطاء البشرية، مما يمنح الكوادر التمريضية قدرات تنبؤية فائقة لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يجسد حرص جامعة بني سويف الدائم على مواكبة لغة العصر، والسعي نحو دمج الأدوات التقنية في صميم الممارسة السريرية، وتأهيل الطلاب والخريجين لتوظيف التطبيقات الذكية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

​كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن المؤتمر شهد حضوراً كثيفاً وتفاعلاً مثمراً بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل مصر وخارجها، حيث تضمن عرض ومناقشة 44 موضوعاً تنوعت بين أوراق بحثية ومعارض ملصقات، منها 13 موضوعاً بمشاركة دولية فعالة من 9 دول شقيقة شملت (المملكة المتحدة، ألمانيا، السعودية، تركيا، ليبيا، لبنان، العراق، الإمارات، وقطر)، بالإضافة إلى مشاركة 29 باحثاً يمثلون 17 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، مما يعكس المكانة الأكاديمية المرموقة التي تبوأتها كلية التمريض بالجامعة كمنصة دولية لتبادل الخبرات الرؤى البحثية.

​وأعربت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، عن فخرها واعتزازها بالصورة المشرفة التي خرج بها المؤتمر، موجهةً خالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة وكل من شارك في إنجاحه، وخاصة الدكتورة عبير نصر نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة أماني عرفات السكرتير العام، والمنسقين الدكتورة نهى حسن، والدكتورة علا عادل، والدكتور أحمد مصطفى، معلنةً اختتام الفعاليات بعرض 10 توصيات علمية هامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التمريض، جاء في مقدمتها؛ وضع الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة لا بديلاً عن الحكم التمريضي، التدقيق في كافة مخرجاته، تبني موقف "الممرض كمتحقق"، إرساء الإلمام بالذكاء الاصطناعي (AI Literacy) ككفاءة مهنية أساسية ودمجها في المناهج، وتثبيت حوكمته في قيم التمريض مع المطالبة بالشفافية المطلقة في أنظمته، لضمان أن يقود الممرضون التحول الذكي في منظومة الرعاية الصحية.

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