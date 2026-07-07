الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بالتعدى على طفل الجرس بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل محدثاً إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "سن 9" مصاب بنزيف بالأذن وإحتمالية شرخ بقاع الجمجمة – مقيم بدائرة المركز )، وبسؤال (والدة الطفل، عمه – مقيمان بذات الدائرة) تضررا من أحد جيرانهما لقيامه بالتعدى على الطفل بالضرب وإحداث إصابته لتضرره من قيام الطفل بقرع جرس منزله على سبيل اللهو.

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بذات الدائرة)، وبمواجهة الأول أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تأديبه، وأضاف الثانى بإيقافه الطفل لقيام الأول بالنداء عليه ظناً منه بأنه نجله "دون التعدى عليه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





