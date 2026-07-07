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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن بناء قدرات الدولة لمجابهة الأزمات

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة الدولة على مجابهة الأزمات والتحديات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الاستعداد الدائم والتخطيط العلمي، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة وسلامة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

وقال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فاعليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، أن الدولة تمتلك كيانًا قادرًا على تنسيق جهود مواجهة الأزمات يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية والدولية.

 أهمية استشراف المستقبل والتنبؤ بالتطورات المختلفة 

وأضاف النائب محمود حسين طاهر أن حديث الرئيس عن أهمية استشراف المستقبل والتنبؤ بالتطورات المختلفة يؤكد أن الدولة المصرية تتبنى منهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر، يعتمد على جمع وتحليل المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ودعم منظومات اتخاذ القرار، بما يرفع من كفاءة التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أهم الأعمدة التي تستند إليها الدولة في تطوير قدراتها على إدارة الأزمات، من خلال التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات الحديثة لدعم سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار، وهو ما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة في أداء مهامها.

 إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات

وأشار وكيل لجنة الاتصالات إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر دولة كبيرة تتحمل مسؤوليات واسعة تجاه مواطنيها يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات، وحرصها على امتلاك أدوات فعالة تضمن استمرارية تقديم الخدمات، وحماية مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع أي مستجدات بكفاءة واحترافية.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن الدول القادرة على حماية شعوبها هي التي تستثمر باستمرار في تطوير إمكاناتها البشرية والتكنولوجية والمؤسسية، مشددًا على أن مصر تواصل بناء منظومة حديثة لإدارة الأزمات تقوم على التكامل بين أجهزة الدولة، والاستعداد المسبق، والتطوير المستمر، بما يعزز الأمن القومي ويحافظ على مسيرة التنمية والاستقرار.

وكيل اتصالات النواب مجابهة الأزمات الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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