الرئيس السيسي: مقر القيادة الاستراتيجية هو كيان قوي جدا لتنسيق مجابهة مصر لأي تحد أو أزمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مقر القيادة الاستراتيجية هو كيان قوي جدا لتنسيق مجابهة مصر لأي تحد أو أزمة.

وأوضح الرئيس السيسي خلال استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن افتتاح القيادة الاستراتيجية أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على مواجهة الأزمات وقت وقوعها، وإنما تمتد إلى الاستعداد المسبق لها، مشددًا على أن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق خطط متكاملة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد وحماية المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الغذاء ومياه الشرب والخدمات الضرورية، لافتًا إلى أن الوزارات والجهات المعنية ترفع درجة الجاهزية بشكل مستمر للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ خططًا متكاملة في قطاعات التعليم والجامعات والتجمعات السكنية والخدمات المختلفة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في جميع الظروف.



