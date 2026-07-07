تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية في المطرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية لـ جلسة 21 يوليو الجاري.

كانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت معلومات من مصادر سرية تفيد باتخاذ ربة منزل من منزلها مكانا لترويج الذخائر والطلقات بقصد استعراض القوة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة وضبط بحوزتها عدد من الذخائر الصالحة والمعدة للاستخدام.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد بيعها واستعراض القوة.