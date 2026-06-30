محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول.. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت الموافق 4 يوليو 2026، محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13824 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 848 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لإيداع تقرير خاص بمتهم صادر من مستشفى الأمراض النفسية، ومناقشة اللجنة التي وضعت التقرير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.