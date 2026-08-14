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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فارس يرد على منتقديه بشأن موقفه من أكرم توفيق

أكرم توفيق
أكرم توفيق
باسنتي ناجي

انتقد الإعلامي محمد فارس، ما وصفه بمحاولات استخدام تصريحاته السابقة ضده، مؤكدًا أنه سبق وأشاد بتعامل النادي الأهلي مع أكرم توفيق وقت رحيله، مشيرًا إلى أنه تحدث عبر شاشة قناة الأهلي في 20 أبريل 2025 عن احترافية إدارة النادي في ملف اللاعب.

أكرم توفيق

وأوضح فارس أن موقفه من أكرم توفيق لم يتغير، لافتًا إلى أن انتقاده الوحيد للاعب خلال فترة المفاوضات كان بسبب فيديو متداول، قبل أن يشيد به عقب نشره توضيحًا للموقف. وأضاف أن عودة أكرم للأهلي جاءت بالمبلغ الذي سبق أن عرضه النادي عليه قبل رحيله، دون دفع مقابل لنادي الشمال القطري، مع تنازل اللاعب عن مستحقات مالية لفريقه السابق.

وانتقد فارس في ختام حديثه انشغال البعض بملف أكرم توفيق بدلًا من التعامل مع أزمات أخرى داخل الزمالك، متسائلًا عن موقف عبدالله السعيد، ويان بيزيرا، وشيكوبانزا، محذرًا من أن النادي قد يواجه صدمة خلال الفترة المقبلة إذا استمر التعامل مع الأوضاع الحالية بنفس طريقة الموسم الماضي.

أكرم توفيق الاهلي الزمالك

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