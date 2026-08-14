من تحت الأنقاض إلى ابتسامة.. صورة أب وابنته توثق عاما من الحرب في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأب فلسطيني وابنته الصغيرة «إيلين» في قطاع غزة، بعدما نشر صورتين تجمعانهما بفارق عام، لتوثقا تغير الحياة من حولهما في ظل الحرب، بينما ظلت الطفلة إلى جوار والدها.

طفلة غزة

الصورة الأولى التي تعود إلى عام 2025، ظهر خلالها الأب وابنته أمام مبانٍ مدمرة وركام في أحد شوارع غزة، بينما حملت الصورة الثانية من عام 2026 مشهدًا مختلفًا، إذ ظهرت الطفلة مبتسمة إلى جانب والدها في أحد الأماكن التي يقيمان بها.

وعلّق الأب على الصورتين برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا استمرار وجودهما في غزة، فيما لاقت الصورتان تفاعلًا واسعًا من المتابعين، خاصة مع التغير الواضح في ملامح الطفلة والمكان المحيط بها خلال عام واحد.