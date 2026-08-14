وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن دعم بلاده ثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في بغداد، سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، سمر عوض الله، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق وفلسطين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة جراء الأحداث الجارية.

وأكد حسين “دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومساندته للسلطة الفلسطينية، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية والمساعدة للجرحى الفلسطينيين”.

وشدد على دعم وزارة الخارجية العراقية لـ "عمل السفيرة وتسهيل أداء مهامها في العراق، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين".