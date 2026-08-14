قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة
الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الإفصاح البيئي
بعد إجرائه عملية جراحية.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية حالته الصحية مستقرة
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن دعم بلاده ثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في بغداد، سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، سمر عوض الله، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق وفلسطين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة جراء الأحداث الجارية.

وأكد حسين “دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومساندته للسلطة الفلسطينية، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية والمساعدة للجرحى الفلسطينيين”.

وشدد على دعم وزارة الخارجية العراقية لـ "عمل السفيرة وتسهيل أداء مهامها في العراق، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

الهلال

تشكيل الهلال أمام الفيصلي بالدوري السعودي

مارتينيلي

مارتينيلي يرفض جالطة سراي.. وآرسنال يترقب عرضا أكبر لحسم مستقبل الجناح البرازيلي

الزمالك

استعداد لانطلاق الموسم الكروي.. يونايتد إف سي يواجه الزمالك ودياً غداً

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد