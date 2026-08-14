إنقاذ مرضى جلطات وتركيب منظمات دائمة لـ مصرية ومواطنة من غزة

شهد مستشفى طهطا النموذجي بمحافظة سوهاج إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاح وحدة قسطرة القلب في إجراء 26 حالة قسطرة قلبية تداخلية خلال يومين فقط، شملت حالات طارئة ومعقدة، من بينها إنقاذ 3 مرضى من جلطات قلبية حادة، والتعامل مع انسدادات مزمنة بالشرايين التاجية.

وذلك إلى جانب تركيب منظمات قلب دائمة لمريضتين، إحداهما من ضيوف مصر من قطاع غزة.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن جميع الحالات جرى التعامل معها بالمجان، من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس جاهزية وحدة قسطرة القلب بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والتدخلات الطبية الدقيقة.

إنقاذ 3 مرضى من جلطات قلبية حادة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحالات التي استقبلتها الوحدة خلال يومي الأربعاء والخميس تضمنت 3 حالات لجلطات قلبية حادة، وجرى إجراء القسطرة العلاجية العاجلة لها، بهدف إعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب وإنقاذ حياة المرضى، في ظل سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما نجح الفريق الطبي في التعامل مع 3 حالات تعاني من انسداد كامل مزمن بالشرايين التاجية، باستخدام الأسلاك والقساطر المتخصصة لفتح هذه الانسدادات المعقدة.

بما أتاح علاج المرضى بالقسطرة التداخلية بدلًا من اللجوء إلى جراحات القلب المفتوح في الحالات التي تسمح حالتها بذلك.

وشملت التدخلات كذلك التعامل مع حالة انسداد بجذع الشريان التاجي الرئيسي، إلى جانب توسيع الشرايين وتركيب دعامات دوائية لعدد من المرضى، ليصل إجمالي الحالات التداخلية العلاجية إلى 14 حالة خلال اليومين.

منظمات قلب دائمة لمصرية ومواطنة من غزة

وفي تدخل طبي عاجل، نجح الفريق في إنقاذ حالتين كانتا تعانيان من انسداد كامل بالضفيرة الكهربية للقلب وبطء شديد في ضرباته، حيث جرى تركيب منظمات قلب مؤقتة بشكل عاجل، أعقبها تركيب منظمات قلب دائمة للحالتين، إحداهما لمواطنة من ضيوف مصر من قطاع غزة، وتم تقديم الخدمة الطبية لهما بالمجان.

وأشاد الدكتور أحمد رفعت بجهود الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي ثمرة للتنسيق والعمل الجماعي، وتدعم جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار وتوفير خدمات القلب المتقدمة بالقرب من المواطنين.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للدكتور أحمد زيد، مدير مستشفى طهطا النموذجي، وفريق قسطرة القلب، برئاسة الدكتور عمرو حلمي السحلي، استشاري أمراض القلب ومدير الوحدة، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ وخبير قسطرة القلب بجامعة أسيوط.

والأستاذ الدكتور محمد محمود، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة الأزهر بأسيوط، والأستاذ الدكتور مؤمن لطفي، مدرس أمراض القلب بجامعة جنوب الوادي، إلى جانب أطقم التمريض والفريق المعاون.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بسوهاج استمرار دعم الخدمات الطبية المتقدمة بالمستشفيات، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الحرجة وتقديم الرعاية القلبية المتخصصة بالمجان.