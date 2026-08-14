تصعيد خطير.. السعودية تدين "تكرار الاعتداءات الإيرانية" بعد استهداف ناقلتين إماراتيتين

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلتين نفط تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أثناء مرورهما بمضيق هرمز، وأعلنت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الحادث يمثل "تكراراً مرفوضاً للاعتداءات الإيرانية" على السفن والناقلات التجارية.



وأضافت أن استمرار هذه الاعتداءات "تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية ولإمدادات الطاقة العالمية"، ويشكل "انتهاكاً جسيماً للقوانين الدولية وتحدياً لقرار مجلس الأمن رقم 2817" الذي شدد على احترام حرية الملاحة عبر المضيق.



وحملت المملكة إيران "المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الانتهاكات"، وطالبتها بـ"الوقف الفوري لهذه الأعمال واحترام القانون الدولي". وشددت على أن "أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، ولا يمكن القبول باستمرار هذه الهجمات".



القاهرة: تهديد مباشر لأهم الممرات المائية



كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سفينتي "أدنوك" مساء الخميس، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الإمارات.

وأوضحت الخارجية أن الاعتداء "يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية بالعالم".

ودعت إلى "الكف عن أي أعمال تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر أو تستهدف السفن والمنشآت المدنية"، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي لخفض التوتر وصون استقرار المنطقة.

"أدنوك" تؤكد السيطرة.. والإمارات تدعو لفتح المضيق



وأعلنت "أدنوك" في بيان لها أن الناقلتين تعرضتا لهجوم أثناء عبور المضيق دون وقوع إصابات، وأنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

وأكدت حرصها على سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة، ودعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.بدورها، وصفت وزارة الخارجية الإماراتية الحادث بأنه "خرق واضح لقرار مجلس الأمن 2817" الخاص بحماية حرية الملاحة وحظر استهداف السفن التجارية.

واعتبرت أن "استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يهدد استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي".

وطالبت أبوظبي بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات" و"الالتزام بوقف الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط" لضمان أمن المنطقة واستقرار التجارة العالمية.

