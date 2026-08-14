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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد حقنة التخسيس.. السلطات البريطانية تكشف سبب وفاة الطالبة المصرية

جوزفين
جوزفين
نهى هجرس

كشفت تحقيقات جلسة الاستماع الطب الشرعي  بمحكمة بشرق لندن، عن سبب وفاة الطالبة جوزيفين نصر البالغة من العمر 19 عاما، وذلك بعد إصابتها باضطراب مميت في ضربات القلب عقب تناولها عقار للتخسيس داخل سكنها الطلابي بجامعة شرق لندن.

استخدام حقن التخسيس

قامت الطالبة جوزفين، بتناول جرعة من عقار "زيبباوند" المسوق في بريطانيا باسم "مونجارو" في 23 سبتمبر 2025، حيث عثر موظفو الأمن على جثتها في الشقة إلى جانب قارورة فارغة من العقار.

وقال الأطباء أن الحقنة يمكن أن تحفز اضطراب ضربات القلب لدى المتوفاة التي كانت تعاني من الجسر العضلي القلبي، وهو عيب خلقي يجعلها أكثر عرضة للمشكلات القلبية، وكانت قد أبلغت عائلتها بحدوث قيء وغثيان في الساعة 8:30 مساء

نتائج الفحص الطبي

شعر والداها بالقلق وقاموا بمتابعتها عند خروجها لاستنشاق الهواء ثم رتبت شقيقتها لزيارة ممرض من مركز صحي خاص لإعطائها سوائل وريدية لمنع الجفاف لكنها لم ترد على الاتصالات، كما رافق الأمن الممرض الخاص ودخلوا الشقة ليعثروا على جوزفين ملقاه على أرض الحمام بعد الساعة 10:30 مساء، وأعلنوا وفاتها في الموقع .

كما فتشت الشرطة الغرفة لتعثر على قارورة فارغة من عقار “تيرزيباتيد”، وقام طبيب التشريح بالتوضيح،، أن القيء الناجم عن "تيرزيباتيد" يؤدي لانخفاض سكر الدم واختلال توازن الإلكتروليتات ما يسبب اضطراب ضربات القلب، مما سببت الوفاة .

جوزفين وفاة طالبة بلندن حقن التخسيس

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