عادات بسيطة تساعدك على الوقاية من البواسير

يمكن أن يلعب النظام الغذائي وكمية السوائل التي تتناولها دورًا في الحد من مشاكل البواسير المؤلمة، عندما تلتهب البواسير ، فإنها تجربة غير سارة، هذه الأوردة المتورمة التي قد تتشكل داخل وخارج فتحة الشرج يمكن أن تصبح مؤلمة وغير مريحة، وفي بعض الحالات قد تكون مصحوبة بنزيف طفيف.

عادات بسيطة للوقاية من البواسير

- قلل من وقت الجلوس على المرحاض

إن قضاء وقت طويل جدًا على المرحاض يمكن أن يؤدي إلى تهيج البواسير - حتى لو لم تكن تبذل جهدًا كبيرًا.

عندما تجلس على المرحاض، يتجمع الدم في أسفل البطن ويسبب تورم البواسير، ويضع هذا الوضع ضغطاً إضافياً كبيراً على الأوعية الدموية.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على جعل البراز ليناً وأسهل في الإخراج، عندما تصبح حركة الأمعاء أكثر سلاسة، يقل احتمال الإجهاد أثناء التبرز، وهو ما يساعد، كما ذكرنا، على الوقاية من مشاكل البواسير.

لسوء الحظ، لا يحصل معظمنا على كمية كافية من الألياف في نظامنا الغذائي بشكل منتظم، هذه حقيقة قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة الأمعاء، مما قد يُسبب تهيج البواسير في نهاية المطاف

- مارس الرياضة بانتظام

إذا واصلت الحركة، فمن المرجح أن يستمر التبرز في الحركة أيضاً، تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على استمرار حركة الفضلات عبر الجهاز الهضمي لمنع الإمساك وتفاقم البواسير.

لكن توخّ الحذر عند القيام بتمارين القرفصاء والحركات المشابهة باستخدام الأوزان الثقيلة، فهذه الأنشطة تزيد من إجهاد البطن والضغط عليه، مما قد يُهيّج البواسير.