قسمتا حبة الغلة بينهما.. وفاة طالبتين بالصف الثالث الإعدادي في القناطر الخيرية

شهدت إحدى القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعد وفاة طالبتين بالصف الثالث الإعدادي، إثر تناولهما حبة الغلة، وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بوفاة طالبتين بالصف الثالث الإعدادي، وهما «م. م» و«س. أ»، عقب تناولهما حبة الغلة، وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وسؤال أهالي المتوفيتين.

وتبين إن الطالبتين كانتا صديقتين، وأنهما تناولتا حبة الغلة معًا، بعد «قسمتاها بينهما»، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف ملابساتها والتأكد من تفاصيلها.

وتواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.