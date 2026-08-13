خلال زيارته كنيسة العذراء بمسطرد.. محافظ القليوبية يؤكد حرصه على تطوير المنطقة لخدمة زوار مسار العائلة المقدسة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورة سلوي أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والأستاذ ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وأعرب محافظ القليوبية عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا مرقس وجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله على مصر وشعبها بالخير والسلام، وأن تظل مصر دائمًا نموذجًا للمحبة والتآخي والتعايش بين جميع أبنائها.

وأكد المحافظ أن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد تتمتع بمكانة دينية وتاريخية متميزة، باعتبارها إحدى الكنائس والمحطات المهمة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وهو ما يمنحها أهمية خاصة ويجعلها مقصدًا للزائرين من مختلف أنحاء مصر.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها، ويحمل قيمة روحية وتاريخية كبيرة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمواقع المرتبطة بهذا المسار، والعمل على الحفاظ على مكانتها وإظهارها بالصورة التي تليق بقيمتها التاريخية والدينية.

وفي هذا السياق، أشار محافظ القليوبية إلى أنه التقى أمس أحد المستثمرين المهتمين بتطوير المناطق الواقعة على مسار العائلة المقدسة، وبالأخص المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، لبحث سبل الارتقاء بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق بها، بما يساهم في تهيئتها بصورة أفضل لاستقبال الزائرين.

وأوضح المحافظ أن تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المنطقة لاستقبال الزائرين بصورة حضارية ومنظمة، بما يتناسب مع مكانة الكنيسة وأهميتها ضمن مسار العائلة المقدسة، ويضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالزائرين وتحافظ في الوقت نفسه على الطابع التاريخي والروحي للمكان.

ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا مرقس بمحافظ القليوبية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة والتهنئة، ومؤكدًا عمق مشاعر المحبة والمودة التي تجمع أبناء الشعب المصري، وحرص الجميع على دعم قيم السلام والتآخي والوحدة الوطنية.

واختتم المحافظ زيارته بتقديم التهنئة مجددًا لنيافة الأنبا مرقس وجميع أبناء الطائفة القبطية بمناسبة صوم السيدة العذراء، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا وطنًا واحدًا يجمع أبناءها بالمحبة والتآخي والسلام.