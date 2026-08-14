أجمل ذكرياتي.. أكرم توفيق يعود من جديد لـ الأهلي في إسبانيا| شاهد

نشر أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها رفقة كريم فؤاد وأحد أفراد الجهاز الفني للفريق.



وظهر الثلاثي في أجواء ودية داخل معسكر الأهلي، حيث ارتدى أكرم توفيق وكريم فؤاد ملابس الفريق، في لقطة عكست حالة من الود والترابط بين لاعبي القلعة الحمراء والجهاز الفني.

وعلق أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودته مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إنهاء تعاقده مع نادي الشمال القطري بالتراضي

ونشر أكرم توفيق صورة له بقميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكتب عليها: «عودة من جديد إلى بيتي»

الأهلي لم يكن يومًا مجرد نادٍ بالنسبة لي، بل كان وسيظل جزءًا من عمري وحياتي».

وأضاف: «تسع سنوات صنعت فيها أجمل ذكرياتي، واليوم أعود لأبدأ فصلًا جديدًا من الحكاية»

وواصل: «اشتقت لملعب التتش ، ولأعظم جمهور في الكون، وللبيت الذي أنتمي إليه».

واختتم أكرم توفيق حديثه قائلًا: «الحمد لله على العودة، وإن شاء الله القادم أجمل».وكان النادي قد أعلن يوم الأربعاء عن التعاقد مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، لينضم سريعًا إلى معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.