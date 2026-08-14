بـ 100 مليون دولار.. ترامب وماسك يبدآن صفحة جديدة بعد عام من انهيار تحالفهما

بعد نحو عام من انهيار التحالف الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملياردير إيلون ماسك، بدأت العلاقة بين الرجلين تشهد تقاربًا جديدًا، في مسار ارتبط بالمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة.

ويعتزم ماسك إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون دولار لمساعدة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي تتويجًا لعام من الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب، وسط مصالح سياسية واقتصادية كبيرة للطرفين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت زيارة ماسك إلى الصين ضمن الوفد الرسمي المرافق لترامب إلى بكين في مايو الماضي، أحد أبرز مؤشرات التقارب بين الرجلين، بعد أشهر من انهيار تحالفهما إثر خلاف علني تحول إلى حرب كلامية واسعة.

وخلال الرحلة، عادت الأجواء الودية بين ترامب وماسك، إذ تحدث الرئيس الأميركي مع الملياردير عن مقطع فيديو لإطلاق صاروخ فضائي كان قد شاهده، وسأله عن أحد أبنائه، بينما أبلغه ماسك بخططه لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.

كما تحدث ماسك مع مستشاري البيت الأبيض عن مدى استمتاعه بالمشاركة في السباق الرئاسي لعام 2024، في إشارة إلى بداية عودة رجل الأعمال إلى الدائرة السياسية التي كان قد ابتعد عنها بعد خلافه مع ترامب.