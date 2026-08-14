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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألبانيز يبحث الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية في اتصال مع ترامب

ألبانيز يبحث الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية في اتصال مع ترامب
ألبانيز يبحث الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية في اتصال مع ترامب
أ ش أ

تبادل رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجهات النظر في عدد من القضايا على رأسها الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية.

وقال ألبانيز إنه طلب من ترامب إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية، وذلك بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 12.5% ​​على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة، لتحل محل الرسوم السابقة البالغة 10% التي انتهت صلاحيتها.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي "وافق على دراسة الأمر"، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وصرح بأنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة وبناءة ومطولة وهامة" مع ترامب، موضحا أنه عبر عن وجهة نظر أستراليا بضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ألبانيز: "لقد قلنا، وما زلنا نقول، إنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وبسؤاله عن الضغوط التي مارسها على الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب الشرق الأوسط، في ظل ارتفاع أسعار البنزين، قال ألبانيز إن "بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر سرية، ولذلك لا يستطيع الإدلاء بتصريحات كثيرة بشأنها".

وأشار ألبانيز إلى أنه ناقش مع ترامب كذلك الذكرى الخامسة والسبعين للتحالف الأمريكي الأسترالي.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية الرسوم الجمركية

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