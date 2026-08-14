جولي أندروز تعتزل التمثيل مع بلوغها سن التسعين

اعلنت الفنانة العالمية جولي أندروز اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، وذلك مع بلوغها سن التسعين.بدأت جولي أندروز مسيرتها الفنية عام 1964 من خلل فيلم «ماري بوبينز» وحققت نجاحًا كبيرًا واستحقت جائزة الأوسكار الأولى عن أدائها فيه.

كما ظهرت في «صوت الموسيقى» عام 1965، الذي منحها ترشيحًا آخر للأوسكار.

وتنوعت أدوارها عبر عقود، من بينها أدوار في «ميلي الحديثة تمامًا» عام 1967، و«دارلينج ليلي» عام 1970.

قدمت جولي أندروز شخصية الملكة كلاريس رينالدي في «مذكرات أميرة» عام 2001، ثم عادت للشخصية نفسها في الجزء الثاني عام 2004 تحت عنوان «مذكرات أميرة 2: الخطوبة الملكية». وحظيت السلسلة بشهرة واسعة وارتبط الجمهور بالشخصية التي جسدتها على مدار الفيلمين.