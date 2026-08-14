قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو في قائمة هدافي أندية أوروبا بالقرن الـ21
سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية
تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية
إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر
المستوطنون يتمردون.. نصب خيمة قرب المنازل ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش
501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة
الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
قرار عاجل من وزير دفاع الاحتلال يخص مستوطنات الضفة الغربية
أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو
3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جولي أندروز تعتزل التمثيل مع بلوغها سن التسعين

الفنانة العالمية جولي أندروز
الفنانة العالمية جولي أندروز
أحمد البهى

اعلنت الفنانة العالمية جولي أندروز اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، وذلك مع بلوغها سن التسعين.بدأت جولي أندروز مسيرتها  الفنية عام 1964 من خلل فيلم  «ماري بوبينز»  وحققت نجاحًا كبيرًا واستحقت جائزة الأوسكار الأولى عن أدائها فيه.

 كما ظهرت في «صوت الموسيقى» عام 1965، الذي منحها ترشيحًا آخر للأوسكار. 

وتنوعت أدوارها عبر عقود، من بينها أدوار في «ميلي الحديثة تمامًا» عام 1967، و«دارلينج ليلي» عام 1970.

قدمت جولي  أندروز شخصية الملكة كلاريس رينالدي في «مذكرات أميرة» عام 2001، ثم عادت للشخصية نفسها في الجزء الثاني عام 2004 تحت عنوان «مذكرات أميرة 2: الخطوبة الملكية». وحظيت السلسلة بشهرة واسعة وارتبط الجمهور بالشخصية التي جسدتها على مدار الفيلمين.

الفنانة العالمية جولي أندروز جولي أندروز ماري بوبينز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

وزير الري يتابع تنفيذ مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"

وزير الري يتابع تنفيذ مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"

مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية زيمبابوي في ضحايا كارثة حادث انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا

مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية زيمبابوي في ضحايا كارثة حادث انقلاب عبارة في بحيرة كاريبا

مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد