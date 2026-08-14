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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ريهام عبد الغفور بإطلالة كاجوال أنيقة ولوك ميك اب يبرز جمال ملامحها.

وكان أحدث أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل حكاية نرجس، وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

ريهام عبد الغفور انستجرام صور ريهام عبد الغفور

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