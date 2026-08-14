ريهام عبد الغفور ضيف شرف طالع نازل lخاص

علم صدي البلد ان الفنانة ريهام عبد الغفور، من المقرر ان تظهر كضيفة شرف ضمن احداث مسلسل طالع نازل، والمقرر عرضه خلال شهر علي احدي المنصات خلال الفترة القادمة.

وتظهر ريهام عبد الغفور في مشهد واحد فقط ضمن أحداث مسلسل طالع نازل.

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.