أهالي الإسكندرية تفاعلوا معها.. ما لا تعرفه عن اللهجة النوبية؟

لم يكن اختلاف اللهجة عائقًا أمام جمهور «شاطئ الفن» بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، الذي تفاعل مع عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية، رغم أن كثيرًا من الحضور لم يكن يفهم جميع الكلمات والتعبيرات النوبية التي تضمنتها الفقرات الفنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الحراك الثقافي والفني الذي تحرص عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الكاتب هشام عطوة، من خلال تقديم ألوان متنوعة من الفنون الشعبية والتراثية وإتاحتها أمام الجمهور في مختلف المحافظات.

وجاء هذا التفاعل ليؤكد أن الفن قادر على تجاوز حدود اللغة، فالإيقاعات والموسيقى والحركات الاستعراضية استطاعت نقل المشاعر والمعاني إلى الجمهور بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى فهم كل مفردات اللهجة.

وتتميز اللهجة النوبية بخصوصية كبيرة، وترتبط بالتراث والثقافة والهوية النوبية، كما تحمل في مفرداتها وتعبيراتها جانبًا مهمًا من تاريخ المجتمعات النوبية وتقاليدها.

ولا تقتصر قيمة اللهجة النوبية على كونها وسيلة للتواصل، بل تمثل جزءًا من الموروث الثقافي الذي تعبر عنه الأغاني والحكايات والاحتفالات والفنون الشعبية، وهو ما يجعل حضورها على المسرح فرصة لتعريف الجمهور المصري بتنوع ثقافته.

وفي «شاطئ الفن»، تحولت اللهجة النوبية إلى عنصر جذب للجمهور السكندري، حيث تفاعل الحضور مع الأداء والإيقاعات والاستعراضات، في مشهد يؤكد أن اختلاف اللهجات لا يعني اختلاف المشاعر.

وتأتي مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية ضمن برنامج «شاطئ الفن»، الذي يقدم ألوانًا متنوعة من الفنون المصرية، بما يعزز حضور التراث الشعبي على الساحة الثقافية ويمنح الجمهور فرصة للتعرف على ملامح فنية وثقافية من مختلف المحافظات.

وتكشف هذه التجربة أن الجمهور قد لا يفهم كل كلمة، لكنه يستطيع أن يفهم الموسيقى والحركة والإحساس، وهو ما جعل اللهجة النوبية تتجاوز حاجز اللغة وتصل إلى جمهور الإسكندرية من خلال بوابة الفن.

وبذلك لم تكن اللهجة النوبية مجرد كلمات غير مألوفة بالنسبة إلى بعض الحضور، وإنما أصبحت جزءًا من تجربة فنية كشفت للجمهور جانبًا من ثراء الثقافة المصرية وتنوعها.