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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سليم الترك لصدى البلد: سعيد بنجاح بيت بابا.. انتهيت من تصوير الجزء الثاني واستعد للثالث

الفنان سليم الترك
الفنان سليم الترك
أوركيد سامي

أعرب الفنان سليم الترك عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «بيت بابا»، مؤكدًا أن ردود فعل الجمهور على العمل كانت مميزة، وأن النجاح الذي حققه المسلسل شجّع فريق العمل على استكمال التجربة بأجزاء جديدة.

وقال سليم الترك، في لقاء خاص لموقع «صدي  البلد» الإخباري، إنه انتهى من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بيت بابا»، موضحًا أن الجزء الجديد من المقرر عرضه قريبًا، لافتًا إلى أنه يواصل حاليًا التحضير للجزء الثالث من العمل.

ويجسد سليم الترك خلال أحداث مسلسل «بيت بابا» شخصية «أكرم»، شقيق الفنان محمد أنور، وهي الشخصية التي يواصل تقديمها ضمن الأحداث، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من التفاصيل والمواقف التي تلامس حياة الأسر ، وتتناول العلاقات والمشكلات اليومية بصورة قريبة من الجمهور.

وأكد  سليم الترك أن مسلسل «بيت بابا» من الأعمال المميزة والمختلفة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن طبيعة المسلسل تجعله قريبًا من البيوت ، من خلال تناوله تفاصيل الحياة الأسرية والمواقف التي يمر بها أفراد العائلة.

وأوضح أن العمل يقدم موضوعاته في إطار اجتماعي لايت، يجمع بين المشكلات الأسرية والمواقف الإنسانية والكوميديا الخفيفة، وهو ما يمنحه طابعًا خاصًا ومختلفًا عن العديد من الأعمال الأخرى.

وأضاف أن المسلسل يحمل أجواءً تشبه البيوت المصرية بالفعل، قائلًا إن العمل يتميز بأنه «مسلسل يشبه البيوت» و«بطعم زمان»، حيث يتناول العلاقات والمشكلات الأسرية بطريقة بسيطة وخفيفة، مع الحفاظ على الجانب الاجتماعي والإنساني في الأحداث.


وعن الشخصية التي يقدمها في المسلسل، أوضح سليم الترك أنه يجسد شخصية «أكرم»، شقيق الفنان محمد أنور، مؤكدًا أن الشخصية تشهد تطورات مختلفة مع استمرار أحداث المسلسل، وأن الأجزاء الجديدة تحمل العديد من التفاصيل والمواقف التي تضيف إلى الشخصيات وخطوطها الدرامية.

وأشار إلى أن مشاركته في «بيت بابا» تمثل تجربة مهمة بالنسبة له، خاصة مع النجاح الذي حققه الجزء الأول، موضحًا أنه يشعر بالسعادة تجاه تفاعل الجمهور مع العمل والشخصيات التي يقدمها أبطال المسلسل.


وكشف سليم الترك أنه يواصل خلال الفترة الحالية التحضير للجزء الثالث من «بيت بابا»، بالتزامن مع الانتهاء من تصوير الجزء الثاني، مؤكدًا أن استمرار العمل يأتي في ظل النجاح والاهتمام الذي حظي به من الجمهور.

ويأمل فريق العمل أن يواصل المسلسل نجاحه خلال الأجزاء المقبلة، خاصة أن طبيعة الأحداث تسمح بطرح المزيد من القضايا والمواقف الاجتماعية والأسرية في إطار خفيف ومناسب للجمهور.

ويقدم «بيت بابا» تجربة اجتماعية لايت تعتمد على العلاقات داخل الأسرة، وما تشهده البيوت من مواقف ومشكلات يومية، في قالب يجمع بين الطابع الكوميدي والجانب الاجتماعي، وهو ما جعل العمل يحظى باهتمام ومتابعة الجمهور منذ عرض الجزء الأول.


https://youtu.be/9siy90X2Ugg?si=aojyFHWyEDsGkjks

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