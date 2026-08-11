ريهام عبد الغفور ضيفة محمود سعد .. الخميس

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة علي برنامج" كامل العدد" من تقديم الإعلامي محمود سعد.

الحلقة تم تصويرها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر طرحها يوم الخميس القادم، علي منصة الجزيرة 360.







وكان أحدث أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل حكاية نرجس، وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.