9 قرارات جديدة في السويس لخدمة أبناء المحافظة

شهدت محافظة السويس حزمة جديدة من القرارات والملفات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم البنية الأساسية وتطوير عدد من المناطق إلى جانب تخليد ذكرى أحد رموز العمل العام بالمحافظة

وجاءت القرارات والتوجيهات في إطار حرص اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، على متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة والعمل على رفع كفاءة الخدمات والمرافق بمختلف الأحياء والمناطق

استقرار الأسواق وتطوير منظومة النظافة

وتضمنت القرارات التأكيد على طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، مع استمرار متابعة الأسواق والتعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو أسعارها

كما شملت الملفات المطروحة تطوير منظومة النظافة والتجميل والتشجير، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة، إلى جانب استكمال تجهيز «شلتر» لإيواء الكلاب الحرة

كوبري جديد لربط مدينة الملك عبدالله بالمناطق السكنية

وفي ملف تطوير الطرق وربط المناطق السكنية، تضمنت القرارات إنشاء كوبري أعلى مخر السيل بمدينة الملك عبدالله، بهدف تحسين حركة التنقل وربط المدينة بالمناطق السكنية المجاورة، وتسهيل حركة المواطنين

تخليد اسم رمضان أبو الحسن في شوارع السويس

وفي لفتة لتكريم رموز العمل العام بالمحافظة، تمت الموافقة على إطلاق اسم الراحل النائب رمضان أبو الحسن على شارع «مظلوم» بحي الأربعين، تقديرا لمسيرته وما قدمه من جهود في العمل البرلماني والنقابي والأهلي والمجتمعي وخدمة أبناء السويس

خدمات جديدة في عتاقة وأحمد زويل وأبو ترك

وتضمنت القرارات كذلك إنشاء نقطة إطفاء بحي عتاقة، إلى جانب توسعة نقطة الإسعاف بمدينة أحمد زويل، بما يدعم سرعة التعامل مع الحالات الطارئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما شملت المشروعات إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة أبو ترك، في إطار دعم وتحسين خدمات البنية الأساسية بالمناطق السكنية

ملعب ومركز شباب ومسجد لخدمة الأهالي

وفي إطار دعم الخدمات الرياضية والمجتمعية، تضمنت القرارات إنشاء ملعب مفتوح بقرية عامر، إلى جانب إنشاء مركز شباب لخدمة منطقتي 46 وأبو ترك

كما شملت القرارات إقامة مسجد بمدينة الشهداء، ضمن جهود التوسع في الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها سكان المناطق المختلفة بمحافظة السويس

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة محافظة السويس لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق، مع التركيز على الملفات التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر



