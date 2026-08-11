هشام جمال يكشف تفاصيل تأجيل خطوبته بسبب وفاة المنتجين الاربعة

كشف هشام جمال خلال استضافته في برنامج talk، مع انس بوخش، عن تفاصيل تأجيل خطوبته من الفنانة ليلي أحمد زاهر.

وقال هشام جمال: كنا هنعمل خطوبتنا في الساحل وحصل قبلها بـ 48 ساعة

وفاة المنتجين الأربعة، وحسام كان مكلمني قبلها

من ضمن أيامهم في الساحل هيحضروا الخطوبة ، ووقتها لما حصلت الوفاة كان لازم ألغي كل حاجة.. وكلمت ليلى وقولتلها هكنسل الخطوبة كانت متفهمة وقالتلي ألغي.

احتفلت الفنانة ليلى زاهر بعيد ميلاد زوجها هشام جمال بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام .



وجاء الفيديو بمجموعة من اللقطات المميزة التي وثقت أبرز محطات علاقتهما، من بينها لحظة اكتشاف حمل ليلى، إلى جانب مشاهد من حفل الكشف عن جنس مولودهما الأول، وعددا من اللحظات الرومانسية التي جمعتهما خلال الفترة الماضية، مما حاز الفيديو علي اعجاب و تفاعل المتابعين.