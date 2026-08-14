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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب تبهر جمهورها بأغاني جديدة.. وتتحدث عن مواقف جمعتها بشيرين عبد الوهاب

الفنانة نسمة محجوب
الفنانة نسمة محجوب
أوركيد سامي

 تعاونت منصة TikTok مع نسمة محجوب، لمشاركة جمهور المنصة أغانيها الجديدة والقديمة والإجابة على أسئلتهم في بث مباشر من داخل جناح تيك توك  Music Live House، الذي أقيم على أحد شواطيء الساحل الشمالي، وتابعه حوالي مليون شخص من جميع الدول العربية.

تحدثت" نسمة" عن أغنية "مختلفة" وقالت إنها تريد من خلال هذه الأغنية أن تشجع أي سيدة لتكون مختلفة وتعبر عن اختلافها دون خوف.

فيما كشفت أيضا عن موعد طرح أغنية التالية "رايحاله"، حيث سيتم طرحها يوم 25 أغسطس الجاري على جميع المنصات.

وردا على أحد أسئلة المتابعين عما إذا كانت تشجع من خلال هذه الأغنية على أن تبوح البنت بحبها للرجل أم لا؟، فقالت إنها لا تمانع أبدا الفكرة، لافتة إلى أنه إذا شعرت الفتاة بمشاعر تجاه رجل فلماذا لا تذهب إليه وتعبر عن مشاعرها.

من ناحية أخرى، نوهت "محجوب" عن تعاونات قريبة مع مطربين قد لا يتوقعهم جمهورها، وردا على الأمنية التي وردتها من أحد المتابعين بشان تعاونها في ديو غنائي مع شيرين عبد الوهاب، أكدت على أنها تتمنى أن تشاركها في أغنية قرييا، مشيرة إلى أنها سبق وأن تعاملت معها عن قرب في أكثر من موقف بدءا من ستار أكاديمي الذي انطلق منه مشوارها الغنائي، والذي اختبرت من خلاله دعم وحب وجدعنة شيرين.

وتلبية لطلب الجمهور غنت "نسمة" مقطعا من أغنية "مشاعر" لشيرين، وتمنت لها تعافيها من أي مشاكل صحية.

من جانبه، عبر محمد عنبة مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر بمنصة تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بالتفاعل الذي لاقاه لايف نسمة محجوب من داخل مسرح 
Music Live House، الذي تقيمه تيك توك للعام الثاني، ويشارك فيه هذا الموسم مطربون وفرق منهم ديسكو مصر، وزاب ثروت، ومحمد عدوية، ومحمد رمضان.

الفنانة نسمة محجوب اخبار الفن نجوم الفن

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