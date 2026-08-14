درة تخطف الأنظار رفقة نيللي كريم في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة، صورة تجمعها بالفنانة نيللي كريم، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة ونيللي كريم بإطلالة أنيقة بفستان ناعم من الستان مع تصميم عصري يبرز جمالهم ورشاقتهم.

وتنتظر الفنانة درة عرض أحدث أفلامها فيلم الست لما والمنتظر عرضه يوم 19 من أغسطس الجاري في مصر والوطن العربي.

في الوقت نفسه عبرت درة عن سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة يسرا بعد تعاونهما معا في مسلسل خاص جدا.

كانت آخر أعمال درة المعروضة هو مسلسل علي كلاي والذي تألقت من خلاله في شخصية جديدة عليها تماما حصلت عنها إشادات الجماهير والنقاد.

وتلعب درة في الفيلم دور «فاطمة»، نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حلمها يتحول إلى كابوس بعد زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، لتعيش مأساة إنسانية تكشف من خلالها عن معاناة نساء كثيرات.