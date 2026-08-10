بالحجاب.. درة تروج لفيلمها الجديد "الست لما".. شاهد

روجت الفنانة درة لفيلمها الجديد "الست لما" والمقرر عرضه في السينمات يوم السبت المقبل.



وشاركت درة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،وعلقت :" فيلم الست لما مغامرة مختلفة ابتداء من 19 /08 في السينمات في مصر والدول العربية".

وحرصت درة على نشر صورة لها بفستان طويل وأنيق، وصورة اخرى بالحجاب تجمعها مع يسرا، دنيا سامي، وياسمين رئيس.

أبطال فيلم" الست لما "

فيلم الست لما بطولة ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف.

ويذكر ان الفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.