الست لما فى مواجهة محمود التاني.. أفلام فى الطريق إليك

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار منافسات موسم صيف 2026، الذي يشهد تنوعا ملحوظا بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

فيلم محمود التاني

أعلن صناع فيلم "محمود التاني"، بطولة أحمد غزي وأحمد بحر كزبرة، عن موعد طرح الفيلم في دور العرض بالدول العربية، حيث ينطلق يوم 20 أغسطس الجاري، بعد انطلاق عرضه في مصر يوم 12 أغسطس، لينضم إلى قائمة أفلام موسم صيف 2026.

ويقدم الفيلم تجربة كوميدية تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد غزي وأحمد بحر كزبرة، كل من جنا الاشقر، كارولين عزمي وتامر هجرس، بينما يظهر نور النبوي ضيف شرف، والعمل من تأليف اياد صالح واخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداث الفيلم حول شابين يحملان الاسم نفسه، لكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تماما من حيث الطباع والخلفية الاجتماعية، وتضعهما الظروف في سلسلة من المواقف غير المتوقعة عقب تبادل الأدوار بينهما، ليجد كل منهما نفسه مضطرا للتأقلم مع حياة الآخر، وتتوالى المفارقات الكوميدية الناتجة عن اختلاف أسلوب المعيشة وطريقة التفكير.

فيلم الست لما

بينما يستعد صناع فيلم "الست لما" للفنانة يسرا لطرحه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، لينضم بذلك إلى المنافسة السينمائية في موسم صيف 2026.

وتواصل الشركة المنتجة حملتها الدعائية للفيلم، حيث تستعد لطرح الأغنية الدعائية "سلملي" للمطربة حنان أحمد، مساء اليوم الأحد، وهي من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، وذلك بعد طرح برومو قصير للأغنية بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للعمل الشهر الماضي.

ويشارك يسرا في بطولة الفيلم كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، واخراج خالد ابو غريب، وتأليف كيرو ايمن ومصطفى بدوي.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف، من بينهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى ابو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام وحمدي الوزير.

وتدور أحداث "الست لما" في إطار اجتماعي يناقش عددا من قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق بالتعاون مع مجموعة من السيدات حملة إلكترونية تحمل اسم "فيتو"، بهدف دعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية.

وتحقق الحملة انتشارا واسعا وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع، قبل أن تظهر حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد المواجهة بين الطرفين في إطار اجتماعي يحمل طابعا كوميديا.

فيلم بيج رامي

أما كشفت الشركة المنتجة لفيلم "بيج رامي" عن الإعلان الرسمي للعمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي حول طفل مشاغب يعشق المغامرات، يتناول دواء غامضا ليتحول بين ليلة وضحاها إلى رجل بالغ، ليجد نفسه أمام حياة جديدة يحاول التأقلم معها، وسط مجموعة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.

وتتطور الأحداث مع دخول بطل الفيلم في قصة حب تقوده إلى المزيد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة "بيج رامي" رامز جلال، بسمة بوسيل، نسرين أمين، هدى الإتربي ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، واخراج محمود كريم.

فيلم باسط للعضلات

دخل المخرج خالد منصور عمليات مونتاج فيلمه الجديد "باسط للعضلات" سريعا، عقب الانتهاء من تصويره، سعيا للحاق بالعرض في أحد المهرجانات العربية، ربما قبل نهاية العام الجاري، على أن يتبعه طرح الفيلم تجاريا في مصر والوطن العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك، ميشيل ميلاد وخالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الحسيني واخراج خالد منصور.

وتدور أحداث "باسط للعضلات" في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، حيث يتناول عددا من قضايا الشباب والتحديات المرتبطة بالعصر الرقمي، من خلال مجموعة من المفارقات والمواقف غير التقليدية، في تجربة تسعى إلى تقديم معالجة مختلفة لهذه القضايا.