اختاره قلبي.. أول تعليق من ملك قورة على خطبتها في الساحل

أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بعد احتفالها بخطوبتها على رجل الأعمال يوسف عثمان.

ونشرت ملك مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "أصبحت مخطوبة للرجل الذي اختاره قلبي".

وظهرت ملك قورة بإطلالة بيضاء أنيقة وناعمة، تميزت بالبساطة والرقي، لتناسب أجواء الاحتفال الصيفية، فيما حرصت على اعتماد مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة أبرزت ملامحها بشكل طبيعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل الخطوبة، وسط تفاعل واسع مع إطلالة ملك قورة وظهورها برفقة خطيبها خلال الاحتفال.



وكانت ملك قورة قد أثارت خلال السنوات الماضية جدلا حول ارتباطها بعد ظهورها في جلسة تصوير بفستان زفاف، قبل أن توضح وقتها أن الصور كانت ضمن جلسة تصوير لإحدى المجلات وليست استعدادا لزواجها.



وتأتي خطوبة ملك قورة الحالية بعد فترة قصيرة من تصريحات سابقة لها نفت خلالها استعدادها للزواج، مؤكدة أنها كانت لا تزال تبحث عن الزوج المناسب.