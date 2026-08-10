دجلة يعلن ضم صانعة ألعاب الأهلي لـ السيدات فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي بالم هيلز للكرة النسائية عن ضم منة طارق صانعة ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقة في صفقة إنتقال حر.

يأتي انتقال منة طارق لاعبة النادي الأهلي السابقة إلى صفوف فريق وادي دجلة لتعزيز صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027.

الأهلي

أعلنت منة طارق، لاعبة كرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، رحيلها عن صفوف الفريق، اليوم، بعد فترة ارتدت خلالها قميص القلعة الحمراء، مؤكدة أن المرحلة كانت مليئة بالذكريات والمواقف واللحظات التي ستظل جزءًا من مسيرتها.

ووجهت منة طارق رسالة إلى النادي وجماهيره، قائلة إن ارتداء قميص الأهلي كان وسيظل شرفًا كبيرًا لها، مشيرة إلى أنها ترحل وهي راضية عن كل ما قدمته، ومقدمة الشكر لجمهور الأهلي على دعمه وتشجيعه المستمر لها خلال فترة وجودها مع الفريق.

واختتمت لاعبة الأهلي رسالتها بالتأكيد على أن رحيلها يمثل بداية لطريق جديد تتمنى خلاله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق، مشددة على أنها ستظل دائمًا مشجعة للنادي الأهلي وتتمنى له تحقيق المزيد من الانتصارات، قائلة: «النادي الأهلي سيظل دائمًا جزءًا مهمًا من مسيرتي.. إلى اللقاء وليس وداعًا».