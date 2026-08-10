خالد فودة رئيسًا للجنة العليا المنظمة لبطولات الترايثلون

وافق اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري للترايثلون (الثلاثي) علي رئاسة اللجنة الفنية العليا للبطولات الأفريقيه والعربية بمدينة الغردقة – سهل حشيش من 9-12 أكتوبر 2026

و كان للواء أح دكتور خالد فودة الرئيس الشرفي للاتحاد بصمات قوية في الترايثلون في العديد من البطولات التي تنظم منذ 2013 وحتي الآن ولذا قرر الاتحاد الدولي منحه جائزة خاصة من الاتحاد الدولي لجهوده السابقة والحالية للترايثلون في مصر وافريقيا والوطن العربي .

ومن المقرر نظرًا لأهمية البطولات ومصر المنظمة سيحضر أنطونيو آرماني رئيس الاتحاد الدولي و الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد الاسيوي للترايثلون وجريجلي ماركوس ومدير عام الرياضة للاتحاد الدولي.

وتعد البطولات التي تنال مصر شرف تنظيمها هي البطوله الأفريقية للترايثلون المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية لوس انجلوس 2028

يذكر أن البطولة العربية للترايثلون، البطولة الأفريقية والعربية للاكواثلون ، البطوله الافريقيه والعربيه للدواثلون ، نقاطهم محتسبه ضمن التأهل لنهائى بطوله العالم 2027 بطوله كأس إفريقيا للناشئين 2026، جميع الاحداث معتمده ضمن اجنده الإتحاد الدولي والافريقي للترايثلون ، ومحتسب نقاطها ضمن التصنيف.

صرح بذلك اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون ورئيس إتحاد الاتحادات الرياضية الافريقية ورئيس إتحاد الاتحادات الرياضية العربية .