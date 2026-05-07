بحضور دولي.. انعقاد عمومية الاتحاد الأفريقي للترايثلون برئاسة أحمد ناصر

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون، والتي عُقدت برئاسة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد الأفريقي للترايثلون، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون انطونيو ارماني، وبمشاركة مسؤولي الاتحاد الدولي للترايثلون، وريك فلتون مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للترايثلون، والدكتورة ندا مشعل المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي للترايثلون، إلى جانب مشاركة كاملة من الدول الأعضاء بالجمعية العمومية والبالغ عددها 35 دولة أفريقية.

أهمية رياضة الترايثلون

وشهدت الجمعية العمومية التأكيد على أهمية رياضة الترايثلون كإحدى الرياضات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، كما تم اعتماد مشاركة الترايثلون ضمن الرياضات المؤهلة للأولمبياد من خلال دورة الألعاب الأفريقية 2027 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

دعم القارة الإفريقية بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب

كما اكد الاتحاد الدولي على الدعم الكامل للقارة الأفريقية في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب لأول مرة في تاريخ القارة، والمقرر استضافتها في السنغال، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات أفريقيا التنظيمية والرياضية.

وجدير بالذكر ان الجمعية العمومية اثنت على الاتحاد الافريقي واعماله التطويريه والذي مقره بجمهورية مصر العربية.